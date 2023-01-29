Avustralya Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Sırp tenisçi Novak Djokovic, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.