Avrupa'nın en iyisi Bakasetas
Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu, Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas oldu.
Spor 18.10.2021, 14:36
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Bordo-mavili takımda 2 gol atan Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas, ayrıca önemli bir başarıya da imza attı.
En fazla gol atan oyuncu
Opta'nın verilerine göre 28 yaşındaki yıldız, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu.
Trabzonspor formasıyla bu sezon toplamda 13 maça çıkan Bakasetas 7 gol ve 6 asistle oynadı. Yunan oyuncu ligde forma giydiği 9 maçtaysa, 7 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı.
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|8
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|11. Denizlispor
|9
|10
|12. Altınordu
|9
|10
|13. Adanaspor
|9
|9
|14. Manisa FK
|9
|9
|15. Boluspor
|8
|8
|16. Bursaspor
|8
|8
|17. İstanbulspor
|7
|7
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
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|14
|7. West Ham
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|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
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|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
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|7
|15. Southampton
|8
|7
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|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
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|7. Barcelona
|8
|15
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|12
|11. Villarreal
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|11
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