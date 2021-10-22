Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu 28-29 Nisan'da İstanbul'da yapılacak
Kulüpler Birliği’nin üyesi olduğu Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu, 28-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk, "Avrupa Futbol Ligleri başkanlarının ve tüm futbol paydaşlarının temsilcilerinin buluşacağı genel kurulu İstanbul'da organize etmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.
Kurulda FIFA'nın Dünya Kupası'nı 2 senede bir yapmayı planlaması, Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA’nın yeni finansal dair çalışması gibi bir çok konu masaya yatırılacak.
Avrupa Futbol Ligleri başkanlarının ve temsilcilerinin buluşacağı genel kurula katılacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten LaLiga Başkanı Javier Tebas, yerel liglerin çıkarlarının savunulacak olmasının önemine de değindi. Tebas ayrıca LaLiga olarak, Kulüpler Birliği Vakfı ile yakın temaslarını sürdürdüklerini dile getirdi.
Avrupa Ligler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Claus Thomsen, genel kurulun İstanbul'da düzenlenecek olmasının heyecan verici olduğunu söyledi. Gündemdeki bir çok konunun üzerinde duracaklarını belirten Thomas, tüm paydaşların masada olması ve tüm futbol konularının birlikte tartışılmasının önemine de değindi.
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|9
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|O
|P
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|9
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|9
|21
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|9
|18
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|9
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|16
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|9
|15
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|8
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|8
|11
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|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
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|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
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|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
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|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
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|7
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|8
|6
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|5
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