Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu 28-29 Nisan'da İstanbul'da yapılacak

Kurulda FIFA'nın Dünya Kupası'nı 2 senede bir yapmayı planlaması, Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA’nın yeni finansal dair çalışması gibi bir çok konu masaya yatırılacak.

Avrupa Futbol Ligleri başkanlarının ve temsilcilerinin buluşacağı genel kurula katılacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten LaLiga Başkanı Javier Tebas, yerel liglerin çıkarlarının savunulacak olmasının önemine de değindi. Tebas ayrıca LaLiga olarak, Kulüpler Birliği Vakfı ile yakın temaslarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Avrupa Ligler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Claus Thomsen, genel kurulun İstanbul'da düzenlenecek olmasının heyecan verici olduğunu söyledi. Gündemdeki bir çok konunun üzerinde duracaklarını belirten Thomas, tüm paydaşların masada olması ve tüm futbol konularının birlikte tartışılmasının önemine de değindi.