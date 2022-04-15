Avrupa Ligi'nde sürpriz: Barcelona elendi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Eintracht Frankfurt, 4. (Penaltı) ve 67. dakikalarda Kostic ve 36. dakikada Borre'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılıp Barcelona'yı kupa dışına itti. Barça'nın golleri 90+1'de Sergio Busquets ve 90+11'de (Penaltı) Depay'dan geldi.

İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sona ermişti.

Eintracht Frankfurt yarı finalde Lyon'u eleyen West Ham United ile karşılaşacak.

Yarı final karşılaşmalarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. 18 Mayıs'taki finale ise İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.

Kaynak: TRT Spor