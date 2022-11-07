Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe, bu kuraya katılmayacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi bugün saat 14.00'te yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kurada Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlarla Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlar eşleşecek.
Play-off turunun kazananları, temsilcimiz Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu son 16 turundaki takımlarla eşleşerek çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
Çeyrek finalden önce aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek.
Şampiyonlar Ligi üçüncüleri
Ajax
Bayer Leverkusen
Barcelona
Sporting
Salzburg
Shakhtar Donetsk
Sevilla
Juventus
Avrupa Ligi ikincileri
PSV
Rennes
Roma
Union Berlin
Manchester United
Midtjylland
Nantes
Monaco
Son 16 turuna direkt yükselenler
Fenerbahçe
Arsenal
Real Betis
Union Saint Gilloise
Real Sociedad
Feyenoord
Freiburg
Ferencvaros
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Galatasaray
|12
|24
|3. Başakşehir
|11
|23
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Sivasspor
|12
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|12
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Betis
|13
|24
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|13
|23
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Villarreal
|13
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|13
|16
|12. Mallorca
|13
|16
|13. Getafe
|13
|14
|14. Girona
|13
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Sevilla
|13
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|13
|4