Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Teklif yapacaklar
Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız ve Alman kulüpleri yakın takibe aldı.
Spor 07.11.2021, 10:02
Hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig maçları için temsilci gönderen kulüplerin devre arasında sarı kırmızılı takımın kapısını çalması bekleniyor.
Aslan'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun yükselişi sürüyor. Fransız ve Alman kulüplerinin yakından ilgilendiği ve teklif yapmaya hazırlandığı Sarı-Kırmızılı oyuncunun talipleri her geçen gün artıyor. Milli Takım forması da giyen Kerem'i, hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig 'de futbolcu temsilcileri çıplak gözle izliyor. Galatasaray 'la henüz yeni kontrat imzalamayan 23 yaşındaki oyuncuyu, Karagümrük karşısında da birçok temsilci takip edecek.
Kaynak: Fanatik
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|6. Galatasaray
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|20
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|12
|26
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|22
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|11
|22
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|11
|17
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|10
|17
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|11
|16
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|11
|15
|10. Bursaspor
|10
|14
|11. Gençlerbirliği
|10
|14
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Manisa FK
|12
|10
|17. Altınordu
|12
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. Liverpool
|10
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|10
|20
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|11
|17
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|11
|17
|7. Arsenal
|10
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. Tottenham
|10
|15
|11. Everton
|10
|14
|12. Leicester City
|10
|14
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Aston Villa
|11
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|27
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
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|13
|17
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|12
|16
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|12
|14
|13. Deportivo Alaves
|12
|13
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|12
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|12
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|13
|12
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|12
|11
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|12
|10
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|12
|6
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