AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası son ayak yarışları başladı
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 6. ve son ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.
Spor 05.12.2021, 07:18 05.12.2021, 07:22
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen organizasyon Körfez Yarış Pisti'nde start aldı.
İdari ve teknik kontrollerin yapılmasıyla başlayan organizasyon, antrenmanlarla devam etti.
Sıralama turlarının ardından "Maxi Grup" ve "Super Grup" 20 turluk ilk yarışları koşuldu.
Son ayakta yarın koşulacak ikinci yarışların ardından düzenlenen ödül töreniyle organizasyon sona erecek.
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|P
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|39
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|15
|24
|6. Galatasaray
|15
|23
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Karagümrük
|14
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
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|14
|18
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|18
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|16. Kayserispor
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|16
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|14
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|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
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|2. Ümraniye
|13
|27
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|27
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|27
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|13
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|14
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Gençlerbirliği
|14
|20
|10. Samsunspor
|13
|19
|11. Adanaspor
|15
|19
|12. Menemenspor
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
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|14
|16
|14. Southampton
|15
|16
|15. Everton
|14
|15
|16. Leeds United
|14
|15
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|15
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Deportivo Alaves
|15
|14
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7