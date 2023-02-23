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Avcı, ilk maçtaki taktiği uygulayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İsviçre'nin Basel ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Camia, teknik heyet, tüm takım olarak en iyisini yapmak için hazırız." dedi.

Spor 23.02.2023, 00:36
Avcı, ilk maçtaki taktiği uygulayacak

Avcı, maçın oynanacağı St.Jakob-Park Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, ülkede yaşananları bildiklerini, birebir yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkede yaşananları biliyoruz. Daha ilk depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken yaşanan yeni depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz burada da olsa kalbimiz deprem bölgesinde. Bu koşullarda konsantrasyon çok zor ama depremi yerinde yaşamayan insanlar olarak nerede olursak olalım, ne iş yaparsak yapalım, hepimizin görevi o yaraları sarmaya kadar işimizi en iyi şekilde yapmak ve bunun için çalışmaktır. İlk maçta bütün ülkenin bütün kulüplerin bütün taraftarların bir milli maç gibi bize destek vermeleri bizim için ve ülke adına fair-play adına son derece önemliydi. Umarım bundan sonraki süreçte de bu dayanışma bu destek devam eder."

Rakipleriyle sadece bir maç oynadıklarını ve ilk devresinin bittiğini ifade eden Avcı, "Küçük de olsa bir avantajımız var. Oyunun konsantrasyonu iyiydi. Daha farklı kazanabilirdik. Rakibe 1-2 pozisyon verdik ama oyunun genel anlamında üstün oynadık. Rakip, genç, dinamik geçiş dönemi yaşıyor ama 20 senedir Avrupa kupalarında devamlı oynayan böyle bir kültüre sahip takım. Savunma anlamında çok ciddi takım savunması olarak yaptıkları önemli işler var. Özellikle geçiş hücumlarını çok iyi yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Avcı, "Yarın bizim için oyunun başlangıcı son derece önemli." diyerek, "Rakibi oyuna sokmadan, konsantrasyonumuz yüksek aslında oyunu elimize alarak maça başladığımızda burada alacağımız sonuç hem ülke adına hem bizim adımıza sağlıklı olacak. Camia, teknik heyet, tüm takım olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım yarın bunun karşılığını alacağız." ifadelerini kullandı.

İlk karşılaşmadaki oyun formasyonunda çok değişiklik düşünmediğini anlatan Avcı, şunları söyledi:

"İlk maçta oyunun başında biraz duygusallık da vardı. Aslında oyuna bir 10 dakika geç girmiştik, donuk bir oyun vardı. Sonrasında oyunun her dakikasının gidişatında yapılan hamlelerle beraber oyunu domine ettik. Çok fazla bir değişiklik olmayacak. Çok fazla bir değişiklik yapma gibi bir durum da yok. Aynı formasyon üzerinden yine başlangıçtaki gibi belki 1-2 oyuncu değişikliği içinde olacaktır, yine yeri geldiği zaman baskı yapan yeri geldiği zaman topa sahip olan ve özellikle fırsatları doğru zamanda değerlendiren ve erkenden bunu cebine almak isteyen bir takım olmak isteyecektir. Güzel bir oyun vardı bunun desteğini aldık umarım bunun üzerine koyarak devam ederiz."

"Hamsik, 3 ay daha buranın futbolcusu"

Marek Hamsik ile geleceğine ilişkin bir görüşme yaptığını dile getiren Avcı, "Marek, bir dünya futbolcusu, Trabzonspor tarihinin en önemli oyunculardan bir tanesi. Örnek karakterde oyuncu profili. Takımla, gelecekle, mesleki anlamda neler yapmasıyla alakalı fikir alış verişi yapıyorum. Hamsik, 3 ay daha buranın futbolcusu. İnsan uzun süre sevdiği durumdan kolay kolay uzaklaşmak istemez. Bir gün bunun dışındaki düşüncelerini sizle paylaşır. Benle paylaştığı bende kalsın, bir gün kendisi paylaşır. Bizim her zaman Marek ile ilişkimiz devam edecek. Marek 3 ay bizim oyuncu ondan faydalanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Avcı, Basel'i elemeleri halinde Avrupa'da tarihlerinde ilk kez son 16 turuna katılacak olmalarına ilişkin ise, daha önce de Trabzonspor'un Avrupa'da başarılı dönemler geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yarın, son 16 turu, sonra belki ilk defa çeyrek final, yarı final diye diyorum. Umarım yarın bu ilk adımı attıktan sonra bu yol haritasının da hem şehrimizle beraber devam ettiririz. İstatistik olarak birçok şey yaptık, gerçekleştirdik ekip ve camia olarak. Umarım bunu da Avrupa’da üstüne koyarsak ülke adına Trabzonspor olarak çok güzel olacak diye düşünüyorum."

Kaynak: AA
#Abdullah #Trabzonspor #Basel
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