Avcı başarıyı üç başlıkta topladı: Tempo, baskı, pas

Süper Lig'e verilen arada 29 Kasım'da başladığı Antalya kampını dün tamamlayarak bugün Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı için Kocaeli'ye geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oluşturacağı kadronun yanı sıra bu kadronun oynayacağı oyun sistemi için de kafa yoruyor.

Milli takımlarında bulunan Larsen ve Gomez'in de yer alacağı üçüncü etap hazırlıklarında oyun temposu ve üçüncü bölgede yapılması planlanan baskıyı yüzde altmışlara çıkarmaya çalışan Avcı, oyuncularıyla bireysel ve gruplar halinde yaptığı toplantılarda da isteklerini üç başlıkta topluyor.

"Oyundan taviz yok"

Antalya kampındaki iki hazırlık maçında da oyunun belli bölümlerinde tempolu oynamaya çalışan bordo-mavililer, baskı uygulayarak topa hakim olmaya ve yüksek pas bağlantısı ile sonuç üretecek ataklar geliştirmeye çalıştı.

Tempolu oyunun yanı sıra baskılı oynamayı da ön planda tutan Avcı'nın olmazsa olmazı topun kendilerinde kalması için sağlıklı pas bağlantılarının oluşturulması. Oyun süresinin yüzde 30'larında bunu başardıklarını, yüzde 45 ve 60'lara çıkartmak için çalıştıklarını belirten Avcı, her fırsatta oyundan taviz vermeyeceklerinin altını çiziyor.