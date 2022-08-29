Aubameyang'ı darbedip evini soydular
Barcelona forması giyen Aubameyang, evine giren hırsızların saldırısına uğradı. Soyguncuların değerli eşyaları alarak kaçtığı bildirildi.
Spor 29.08.2022, 12:07
Yıldız futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, evinde silahlı soyguna uğradı.
İspanyol basınından El Pais'in aktardığı bilgiye göre, Aubameyang'ın Barselona'daki evine sabah saatlerinde 4 hırsız girdi.
Ailesiyle birlikte büyük korku yaşayan Gabonlu futbolcunun silahlı soyguncular tarafından darbedildiği bildirildi.
Evdeki değerli eşyaları çalan hırsızların arabayla kaçtığı belirtildi.
Polisin soygun çetesinin peşinde olduğu aktarıldı.
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