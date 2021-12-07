Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai, sarı-lacivertli ekipten ayrılıyor.

Bir süredir Avrupa'nın çeşitli takımlarından ilgi gören Attila Szalai için özellikle İspanya ve İngiltere'den talipler olduğu iddia ediliyordu.

Attila Szalai'nin geleceği hakkında milli takımdan hocası Marco Rossi açıklamalarda bulundu.

İtalya'da bir etkinliğe katılan Marco Rossi daha sonra Calciomercato'nun sorularını yanıtladı.

Gazeteciler, Marco Rossi'ye Macar milli takımındaki hangi oyuncuların İtalyan futboluna yatkın olduğunu sordu.

"Tek bir oyuncu söylemek zor ama şu an Fenerbahçe'de oynayan Attila Szalai'yi görüyorum. Ancak Chelsea'ye katılacağını düşünüyorum"

"Açıkçası İspanya'dan önemli kulüpler de takip ediyordu ancak Chelsea'ye transferi bitmiş durumda. İtalyan futbolu için de harika bir oyuncu olurdu"

Attila Szalai'nin bonservisi ne kadar?

İngiliz basını, Kasım ayının başında Chelsea'nin Attila Szalai için yaklaşık 20 milyon euro civarında bir teklif yapacağını yazmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise katıldığı bir televizyon programında Attila Szalai'nin bonservisine ilişkin, "20 milyon euro'nun altı konuşulmaz bile" ifadelerini kullanmıştı.

Attila Szalai'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor?

23 yaşındaki Macar stoper 2021'in başında Apollon Limassol'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe ile uzun süreli bir anlaşmaya imza atan Attila Szalai'nin kulübüyle sözleşmesi 2025 yazında bitiyor.

Kaynak: NTVSPOR