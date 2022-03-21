Attila Szalai 2 hafta yok

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor'u ağırladığı maçta sakatlanan Attila Szalai'nin durumuna ilişkin sarı-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin Aciıbadem Sağlik Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Konyaspor'la oynanan maçın 61. dakikasında sakatlık yaşayan Szalai, maça devam edememiş ve 62. dakikada yerini Novak'a bırakmak zorunda kalmıştı.

Attila Szalai'nin yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 24 yaşındaki stoper, Macaristan Milli Takımı'nın Sırbistan ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrılsa da sakatlığı sebebiyle milli takıma katılamayacak.

Kaynak: NTVSPOR