Atletico uzatmalarda geri döndü: 3-2

İspanya Ligi'nde Atletico Madrid, inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.

Hafta içinde oynanan İspanya Kral Kupası Son 16 Turu maçında Real Sociedad'a 2-0 yenilerek elenen geçen sezonun şampiyonu Atletico, Valencia'yı konuk etti. Valencia, 25. dakikada Yunus Musah'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine bir dakika kala Hugo Duro farkı ikiye çıkardı ve Valencia, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Atletico Madrid, 64. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle farkı bire indirdi. 90+1'de Angel Correa'nın golü skoru 2-2'ye getirdi. Maçta son sözü 90+3'te Mario Hermoso söyledi ve Atletico Madrid'i 3-2 galibiyete taşıdı.

Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 36 yaptı ve ilk dört iddiasını sürdürdü. Valencia ise 29 puanda kaldı.

Kaynak: NTVSPOR