Atletico Madrid derbide Crespo'yu izledi: Yapılan teklif ortaya çıktı
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın Portekizli oyuncusu Miguel Crespo için Atletico Madrid'in derbiye geldiği öğrenilirken, aynı zamanda yapılan teklif de ortaya çıktı.
Spor 11.04.2022, 12:05
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbiyi sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun attı.
Karşılaşma sonrasında Tivibu Spor Yayın Yönetimi Müdürü Erkut Öztürk katıldığı yayında, Atletico Madrid'in derbide Miguel Crespo'yu izlediğini söyledi. Portekizli oyuncu için yapılan teklifi de açıklayan Öztürk, 11 milyon euroluk bir satın alma bedeli olduğunu belirtti.
Erkut Öztürk, "Teklif, önümüzdeki yıl 1 milyon € bedelle kiralık, sonraki yıl 11 milyon € satın alma bedeli" ifadelerini kullandı.
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