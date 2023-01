Atilla Karaoğlan ve Günay Güvenç arasında ilginç kafa atma diyaloğu: "He he geç"

ürkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK-Beşiktaş maçına damga vuran pozisyonun VAR kayıtlarını yayınladı.

Kevin N’Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan, VAR incelemesine rağmen sarı kartından vazgeçmedi.

Uzun süre maç verilmeyecek

MHK, uyarılara rağmen kafa atan N'koudou'ya kırmızı kart göstermeyen Atilla Karaoğlan'ın uzunca bir süre maç alamayacağını açıkladı.

VAR kayıtlarına yansıyan seslerde, Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in tepkisi dikkat çekti.

Hakemin umursamaz cevabı şu şekilde duyuldu;

Günay Güvenç: "Hocam oyuncunun burnunu görüyor musun?"

Atilla Karaoğlan: "He, he, he geç, hadi geç"

Günay Güvenç: "He, he, he ne ya?"

Kaynak: En Son Haber