Atiba futbolu bıraktı

Beşiktaş'ta 10 sezon forma giyen ve takımın efsaneleri arasında adını yazdıran Kanadalı Atiba Hutchinson, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

2013 yılından beri Beşiktaş formasını terleten Atiba Hutchinson, futbolu bırakma kararı aldı.

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Atiba, geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçı sonrası taraftarlara veda etmişti.

Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasını giydiği 10 sezında 5 kupa kazandı.

Tecrübeli isim 3 şampiyonluk yaşarken, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Atiba, Beşiktaş'ta 334 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 27 gol atarken, 37 asist yaptı.

8 Şubat 1983 tarihinde Kanada'da dünyaya gelen Atiba Hutchinson, futbola 2002 yılında Kanada'nın Vaughan takımında başladı.

Daha sonra Toronto'nun yolunu tutan futbolcu, buradan da Östers'e transfer oldu. Östers'ten Helsingborgs'a 2005 yılında 1,5 milyon Euro'ya imza atan Atiba, 1 yıl sonra yine aynı rakama Kopenhag'a imza attı.