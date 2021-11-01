Ata Demirer'den flaş Galatasaray paylaşımı! Feghouli...
Ünlü komedyen Ata Demirer, Galatasaray - Gaziantep FK maçı sırasında paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılıların 2. golünün asistini yapan Feghouli ile ilgili paylaşım yapan Demirer, "Bastonla bile gelse sokarım oyuna, çıkarmam" ifadelerini kullandı.
Spor 01.11.2021, 10:51
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
NEF Stadyumu' nda oynanan zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın, Gaziantep FK ile oynadığı maçta Sofiane Feghouli için ünlü komedyenAta Demirer'den ilginç bir yorum geldi.
"BASTONLA BİLE OYNATIRIM"
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Kerem'in attığı golde asist yapan Feghouli için Ata Demirer, "Bastonla bile gelse sokarım oyuna, çıkarmam." ifadelerini kullandı.
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