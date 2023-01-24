Aston Villa Jhon Duran'ı kadrosuna kattı.
Premier ekiplerinden Aston Villa, Chicago forması giyen 19 yaşındaki Jhon Duran'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Spor 24.01.2023, 11:34
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, ara transfer dönemimde 19 yaşındaki forvet oyuncusu Jhon Duran'i kadrosuna kattı.
16 milyon karşılığında Aston Villa'da
Premier Lig'de 20 maçta 28 puan toplayarak kendisine 11. sırada yer bulan Aston Villa, MLS'te Chicago forması giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı 16 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığını açıkladı.
Jhon Duran, bu sezon Chicago formasıyla 30 maçta 8 gol atarken, 3'te asist yapma başarısını gösterdi.
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