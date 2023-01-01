Aston Villa'dan Tottenham'a yılbaşı sürprizi: 0-2
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Aston Villa, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yendi.
Spor 01.01.2023, 20:20
Haftaya 4. sırada başlayan Tottenham, puan tablosunun ortalarındaki Aston Villa'yı ağırladı.
Aston Villa, Buendia'nın 50 ve Douglas Luiz'in 73. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Puanını 21'e çıkaran Aston Villa 12. sırada yer aldı. Tottenham ise 30 puanda kalarak 5'inciliğe geriledi.
Kaynak: AA
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