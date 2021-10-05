Assuncao'da hayal kırıklığı
Galatasaray'ın büyük umutlarla kiraladığı ve sezon sonunda bonservisini almayı planladığı Gustavo Assuncao, şu ana kadar Sarı-Kırmızılı kulüpte aradığını bulamadı.
Spor 05.10.2021, 11:04
Galatasaray' ın büyük umutlarla kiraladığı ve sezon sonunda bonservisini almayı planladığı Gustavo Assuncao, şu ana kadar Sarı-Kırmızılı kulüpte aradığını bulamadı.
3-0 kaybedilen Kayserispor karşılaşmasında90 dakika oynayan Brezilyalı ön libero, diğer 3 maçta kulübeden çıkamadı. İsmi UEFA listesinde de yer almayan 21 yaşındaki oyuncunun, fiziksel açıdan takıma hazır olmadığı belirtiliyor
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