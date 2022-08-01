Arthur Masuaku Beşiktaş'ta

Beşiktaş, West Ham United forması giyen 28 yaşındaki sol bek Arthur Masuaku ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Arthur Masuaku'yu taşıyan uçak bu gece saat 00:05’te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaktır." ifadelerine yer verildi.