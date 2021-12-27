Arsenal-Wolverhampton Wanderers maçına Kovid-19 engeli
28 Aralık'ta oynanması gereken Arsenal-Wolverhampton Wanderers maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Spor 27.12.2021, 01:52
Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Wolverhampton Wanderers'tan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.
Bugünkü Watford maçı da ileri tarihte oynanacak Wolverhampton Wanderers'ın koronavirüs gerekçesiyle ertelenen karşılaşma sayısı, ikiye yükseldi.
Ligde salı günü oynanması planlanan Leeds United-Aston Villa karşılaşması da aynı gerekçeyle ertelenmişti.
Kaynak: AA
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