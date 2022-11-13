Arsenal, Wolverhampton'ı Norveçli yıldızıyla geçti: 0-2
İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda Wolverhampton'ı Martin Odegaard'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Spor 13.11.2022, 01:11
Ligin 16. haftasında Wolverhampton, Molineux Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.
Konuk ekip, 55 ve 75. dakikalarda Martin Odegaard'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Puanını 37 yapan Arsenal, Dünya Kupası arası öncesi en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı. Wolverhampton ise 10 puanla son sırada yer aldı.
Günün diğer maçında ise Newcastle United, sahasında Chelsea'yi 67. dakikada Joe Willock'un golüyle 1-0 mağlup etti.
Üst üste 5. galibiyetini alan Newcastle United, 30 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Beş maçtır kazanamayan Chelsea ise 21 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Başakşehir
|13
|24
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Trabzonspor
|13
|23
|7. Beşiktaş
|13
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Antalyaspor
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Ankaragücü
|13
|13
|15. Karagümrük
|12
|12
|16. Sivasspor
|14
|11
|17. Hatayspor
|12
|11
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Boluspor
|12
|22
|3. Pendikspor
|12
|21
|4. Bodrumspor
|12
|21
|5. Keçiörengücü
|11
|21
|6. Samsunspor
|12
|20
|7. Manisa FK
|11
|19
|8. Rizespor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Göztepe
|11
|14
|12. Adanaspor
|13
|14
|13. Erzurumspor
|12
|13
|14. Tuzlaspor
|11
|12
|15. Altay
|12
|12
|16. Altınordu
|11
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|13
|23
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|13
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|14
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Leicester City
|15
|17
|13. Bournemouth
|15
|16
|14. Leeds United
|14
|15
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4