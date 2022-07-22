Arsenal, Oleksandr Zinchenko'yu transfer etti

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Manchester City'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2016 yılında transfer olduğu Manchester City ile 128 maça çıkan Zinchenko, iki gol attı.

Ukraynalı futbolcu, Manchester ekibiyle dördü Premier Lig olmak üzere 10 kupa sevinci yaşadı.