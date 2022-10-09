Arsenal, Liverpool'u devirdi: 3-2
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasındaki dev maçta Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 yenerek liderliğe yükseldi.
Spor 09.10.2022, 21:04
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasındaki dev buluşmada Arsenal ile Liverpool, Emirates Stadı'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi Arsenal, gol düellosu şeklinde geçen maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı.
Londra ekibine üç puanı getiren golleri 1. dakikada Gbriel Martinelli ile 45. ve 76. dakikalarda Bukayo Saka kaydetti.
Konuk Liverpool'un sayıları ise 34'te Darwin Nunez ile 53'te Roberto Firmino'dan geldi.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Arsenal, bu sonuçla puanını 24'e çıkarıp M. City'nin 1 puan önünde liderliğe yükseldi.
Ligde 3 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Liverpool ise 8 maç sonunda 10 puanda kaldı.
Kaynak: Habertürk
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