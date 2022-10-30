Arsenal, liderliği 5 golle geri aldı
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, Nottingham Forest'ı 5-0 yendi ve puanını 31'e çıkardı.
Spor 30.10.2022, 20:37
Haftaya lider giren Arsenal, lig sonuncusu Nottingham Forest'ı ağırladı.
Arsenal, Martinelli'nin 5, Nelson'un 49 ve 52, Partey'in 57 ve Odegaard'ın 78. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.
Puanını 31'e çıkaran Arsenal, liderliğini korudu. Nottingham Forest ise 9 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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