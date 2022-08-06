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Arsenal iyi başladı: 0-2

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sezonun açılış maçında konuk olduğu Crystal Palace'ı 2-0 yendi.

Spor 06.08.2022, 01:49
Arsenal iyi başladı: 0-2

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Gabriel Martinelli ile 85. dakikada Marc Guehi (kendi kalesine) attı.

Teknik direktör Mikel Arteta, yeni transferler Oleksandr Zinchenko ve Gabriel Jesus'a Crystal Palace karşısında ilk 11'de şans verdi.

Kaynak: AA
#Arsenal #Crystal Palace #Premier Lig
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