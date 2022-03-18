Arsenal'ın yıldızı Müslüman oldu
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, Müslüman oldu.
Spor 18.03.2022, 17:37
Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Thomas Partey'in Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Arsenal'ın iki yıl önce Atletico Madrid'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı.
Partey ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçildi.
Geçtiğimiz günlerde de dünyaca ünlü Hollandalı eski futbolcu Clerance Seedorf, Müslüman olduğunu duyurmuştu.
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