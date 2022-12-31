Arsenal'e iç saha dış saha fark etmiyor: 2-4

American Express Stadı'nda oynanan 18. hafta karşılaşmasında Arsenal, Bukayo Saka'nın 2, Martin Odegaard'ın 39, Eddie Nketiah'ın 47 ve Gabriel Martinelli'nin 71. dakikalarda attıkları gollerle galibiyete ulaştı.

Brighton'ın gollerini, 65. dakikada Kaoru Mitoma ve 77. dakikada Evan Ferguson kaydetti.

Art arda 5. galibiyetini alan ve 43 puana ulaşan lider Arsenal, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı. Brighton ise 24 puanla 8. sırada yer aldı.