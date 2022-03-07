Arsenal'dan büyük ikiyüzlülük

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Watford ile oynadıkları maça Ukrayna bayraklı pazuband ile çıktı. Rusya'nın işgal girişimine karşı Ukrayna'ya destek veren İngiliz ekibinin bu tutumu, Mesut Özil'e uyguladığı çifte standardı da ortaya çıkardı.

İngiliz gazeteci Rob Harris, Arsenal'i Mesut Özil ve Doğu Türkistan üzerinden eleştirdi.

Harris, Arsenal'ın Mesut Özil'in Uygur Türklerine destek olduğu dönemde "Futbol kulübüyüz ve siyasetten uzak duruyoruz" dediğini hatırlattı.

Mesut Özil paylaşımı sonrası kadro dışı bırakılmıştı

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Arsenal'da oynadığı dönemde Çin'in Uygur Türlerine uyguladığı zulme sosyal medya hesabından tepki gösterdiği için kulübü tarafından yalnız bırakılmıştı.

Çin’de sponsorluk anlaşmaları bulunan Arsenal Kulübü, Mesut Özil'in paylaşımını siyasi bularak Çin kamuoyundan özür dilemiş ve “Bu içerik Özil’in kişisel yorumudur" ifadelerine yer vermişti.

Mesut Özil'in Arsenal'da kadro dışı bırakılmasının da Doğu Türkistan paylaşımı nedeniyle olduğu şeklinde yorumlanmıştı.