Arsenal'dan Alanyaspor'a transfer oldu
Alanyaspor, Arsenal’da forma giyen İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson’u 1 yıllığına kiralık olarak kadorsuna kattığını açıkladı.
Spor 16.08.2022, 08:53
Alanyaspor, Arsenal’da forma giyen İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson’u 1 yıllığına kiralık olarak kadorsuna kattığını açıkladı.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Runar Alex Runarsson transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Arsenal takımından 1 yıllık kiralık olarak Alex ile anlaştık. Kendisi aynı zamanda İzlanda Milli takımının da kalecisi. Alanyaspor’a çok şey katacağına inandığımız bir kaleci. Transfer görüşmeleri bayadır sürüyordu. Nihayet sonlandırdık. Takımımızda iyi işler yapacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.
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