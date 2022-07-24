Arsenal Chelsea'yi farklı mağlup etti
Amerika'nın Orlando kentinde karşı karşıya gelen Arsenal ve Chelsea, hazırlık maçında kozlarını paylaştı.
Spor 24.07.2022, 11:24
Premier Lig ekiperi, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına Amerika'da devam ediyor. İki Londra ekibinin karşı karşıya geldiği mücadelede galip gelen taraf Arsenal oldu.
"Arsenal'dan net bir galibiyet"
Amerika'da hazırlık maçlarına devam eden Arsenal, Chelsea'yi 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Arsenal'in gollerini 15. dakikada Gabriel Jesus, 36. dakikada Martin Odegaard, 66. dakikada Bukayo Saka ve 90+2. dakikada Sambi Lokonga kaydetti.
"Jesus, bu maçı da boş geçmedi"
Arsenal'ın yeni transferi Gabriel Jesus bu maçıda boş geçmezken maçın adamı seçilen Brezilyalı golcü, Londra ekibiyle çıktığı 3 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.
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