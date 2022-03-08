Armand Duplantis, 6,19 metre ile dünya rekoru kırdı
İsveçli sporcu Armand Duplantis, "The Belgrade Indoor Meeting – a World Indoor Tour Silver competition" organizasyonunda 6,19 atlayarak sırıkla yüksek atlamada dünya rekoru kırdı.
Spor 08.03.2022, 01:56
Dünya Atletizm Birliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Duplantis, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen "The Belgrade Indoor Meeting – a World Indoor Tour Silver competition" organizasyonunda kendisine ait rekoru geliştirdi.
Duplantis, böylece sırıkla atlamada üst üste üç dünya rekoru kırmış oldu. İsveçli atlet, Şubat 2020'de Torun'da 6,17, ardından bir hafta sonra Glasgow'da 6,18 ve bugün de Belgrad'da 6,19 metreyi geçme başarısı gösterdi.
22 yaşındaki sporcu, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için 18-20 Mart tarihlerinde tekrar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarışacak.
Kaynak: AA
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