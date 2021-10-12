Arkadaşları itiraf etti: Günde 20 yumurta yiyor

Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, Youtube üzerinden siyah-beyazlı takım hakkında açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşları hakkında 'en'lerini açıklayan Yalçın, Larin'in günde 20 yumurta yediğini söyledi. 22 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından bazıları şu şekilde;

En iyi giyinen futbolcu kim?

"Bence Oğuzhan abi iyi giyiniyor. Yemeğe çıkınca çok güzel ama antrenmanlara o kadar yakışıklı gelmiyor ama giyinmeyi iyi biliyor. Yabancıların da hepsi iyi giyiniyor. En iyisi Kevin N'Koudou olabilir."

Takım içindeki en komik futbolcu?

"Mert Abimle çok gülüyorum, Salih Abi de çok komik, Oğuzhan Abi çok esprili."

En fotojenik futbolcu kim?

"Can Bozdoğan hep iyi çıkıyor, hep aynı çıkıyor. Ben hiç öyle değilim. Can hep aynı. Alex Teixeira da hep aynı. Resim gibi."

Sosyal medyada en çok vakit geçiren futbolcu kim?

"Elinden telefon düşmeyen isim Oğuzhan abi. 24 saat birisiyle konuşuyor. Hollanda'dan birisi arıyor. Buradan birisiyle konuşuyor. N'Sakala da iyi sosyal medyada. İyi Türkçe yazar bulmuş kendisine. Tuhaf tuhaf resimler paylaşıyor."

En dakik futbolcu kim?

"Necip Abi, kesinlikle. Erken geliyorum bazen, onun arabası hep burada. O hep burada. Kahvaltıyı ilk o yapar. Hep erken gelir. Ondan erken gelen olmaz. Kapıyı o açıyor."

En çok yemek yiyen futbolcu kim?

"Larin. Larin çok yiyor. Kahvaltıda 20 yumurta falan yiyor."

En çalışkan futbolcu kim?

"N'Sakala çok fitness yapar. Genel olarak takım çok çalışkandır. Fitness hep doludur."

En sert futbolcu kim?

"Kimle mücadeleye girmek istemem, Necip Abi. O tanımıyor sahada, giriyor. Dengeli ama sert. Can da çok sert. O Almanya'da öyle antrenmanlar da sert. Geldi burada hepimize bir bastı, çok sertti."