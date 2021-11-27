Arjantin şampiyonu belli oldu
Marcelo Gallardo liderliğindeki River Plate, 7 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
Spor 27.11.2021, 00:22
Arjantin Premier Lig'de konuk ettiği Racing'i 4-0 mağlup eden River Plate, şampiyonluğa ulaştı.
Ligin 22. hafta mücadelesinde sezonun formda ekibi River Plate, Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda Racing'i ağırladı.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi takım, 32. dakikada Agustin Palavecino, 48. dakikada Julian Alvarez, 68. ve 78. dakikalarda Braian Romero'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
Puanını 52'ye çıkaran River Plate, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Defensa y Justicia ile arasındaki puan farkını 12'de tutarak şampiyonluğu garantiledi.
River Plate, 2014'ün ardından 7 yıl sonra yeniden ligi zirvede tamamladı. Arjantin temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.
Kaynak: NTVSPOR
14
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|14
|20
|11. Altay
|14
|17
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Gençlerbirliği
|13
|17
|11. Samsunspor
|12
|16
|12. Bursaspor
|13
|14
|13. Denizlispor
|12
|14
|14. Menemenspor
|12
|14
|15. Manisa FK
|14
|14
|16. Boluspor
|12
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7