Arjantin'de Dünya Kupası kutlamaları

Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda heyecanla maçı izleyen binlerce kişi, Milli Takımlarının dünya şampiyonu olmasının ardından benzerine az rastlanan bir sevinç yaşadı.

Futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, Buenos Aires sokaklarında, en son 36 yıl önce ülkenin efsane futbolcusu Diego Armando Maradona ile elde ettikleri dünya şampiyonluğunu tekrar kazanmayı kutladı.

Dünya Kupası sevincini yaşayan Adalberto, bu mutluluğu "eşsiz", şampiyonayı da "tarihi" şeklinde niteleyerek, "Tıpkı 1978 ve 1986 gibi ama bu Dünya Kupası en iyisi. Milli Takım bu başarıyı hak etti, kimse bizi yenemedi. 5-6 milyon kişi şehir merkezine gidiyor." dedi.

Hislerini "inanılmaz" diyerek aktaran Fernando, "Messi için çok mutluyum. Biz doğuştan futbol meraklısıyız. Kendimden bile daha çok Messi için mutluyum, benzersiz bir durum. İlk 90 dakikada kazanmamız gerekiyordu, Fransa'dan çok daha iyi oynadık, bu kadar acı çekmeyi hak etmiyorduk ama biz bunun için doğmuşuz." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Mario, "Çok mutluyum, şimdi biraz daha sakinim ama içim içime sığmıyor. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse 'Messi' derdim. Arjantin Milli Takımı, 90'larda hak etmişti Dünya Kupası kazanmayı ama biz acı çekmeye alışkınız." diye konuştu.

Final maçını izleyenler arasında bulunan Almanyalı İngrid, "Çok müthişti, parkta tüm maçı izledik. Maçın başlamasından 2 saat önce geldik, bu coşku şahaneydi. Gezi amacıyla geldik ama elbette final maçını burada izleme fırsatını kullanmak istedik." dedi.

Dünya Kupası'nı tedirgin bir şekilde takip ettiğini söyleyen Fernando da "Çok mutluyum. Messi, Dünya Kupası kazanmadan futbolu bırakamazdı, o bunu hak ediyordu, tüm dünya onun kazanmasını istedi." yorumunu yaptı.

Buenos Aires sokaklarını dolduran Arjantinlilerin Dünya Kupası kutlamalarının geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.