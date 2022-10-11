Arif Koçak yaşamını yitirdi

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski Türkiye şampiyonlarımızdan, milli sporcu ve milli takım antrenörü Arif Koçak'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tenis camiamıza baş sağlığı dileriz." denildi.

Açıklamada 1950 doğumlu Koçak'ın spor yaşamına ilişkin şu bilgiler verildi:

"1960 yılında tenise top toplayıcı olarak başlayan Arif Koçak, sonraki yıllarda gençler turnuvalarıyla performans tenis hayatına başladı. Davis Cup'ta mücadele ederek Türkiye'yi temsil eden Koçak, Türkiye klasmanında bir numaraya yükseldi. Koçak 1975 yılında Amerika'nın Northwest Missouri St. Üniversite'nden dört yıllık tenis bursu teklifi aldı. Amerika'da da hem sporculuk hem de antrenörlük alanında önemli başarılar kaydetti. Türk tenisine katkıda bulunmak adına Amerika'daki kariyerini noktalayarak Türkiye'ye dönen Koçak, İTK, ENKA Spor, Raket Spor, Büyük Kulüp, Kalamış ve Club Sporium'da oyuncular yetiştirdi."