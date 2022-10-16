Arda'ya daha fazla süre

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, UEFA Avrupa Ligi’ndeki AEK Larnaca maçındaki performansıyla teknik direktör Jorge Jesus’un gözüne girmeyi başardı.

Birçok oyuncunun gelişiminde önemli payı olan Jesus, topla yeteneği tartışmasız olan Arda Güler’i dünya futboluna kazandırdığı yıldızlardan birisine dönüştürme planı çerçevesinde 17 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki maçlarda oynama süresini artıracak. Böylece genç oyuncunun gelişiminin de maç oynayarak sürdürmesi planlanıyor.

Jesus’un, Arda Güler’i Ziraat Türkiye Kupası’ndaki maçlarda da ilk 11’de oynatmayı düşünüyor.

Küsmedi ve çalıştı

Jorge Jesus, Arda için “Topsuz oyunda halen ne yapması gerektiğini bilmiyor” eleştirisini yaptığında genç oyuncu küsmedi.

Jesus’un yardımcısı Joao de Deus ile birlikte eksik yönlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan genç yıldız, sosyal medyadan “Harder (Daha sert), Better (Daha iyi), Faster (Daha hızlı) ve Stronger (Daha güçlü)” paylaşımında bulunarak, gelişimini sürdürdüğüne vurgu yaptı.