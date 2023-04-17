Arda Turan yenilgiyle başladı

Eyüpspor, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 kaybetti.

Arda Turan teknik direktörlük kariyerine mağlubiyetle başladı.

Eyüpspor'la hafta içinde mukavele imzalayan Turan'ın ilk sınavı istediği gibi geçmedi.

Spor Toto 1. Lig 33. hafta mücadelesinde Göztepe, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u 1-0 yendi.

Göztepe, 20. dakikada Marko Kvasina'nın attığı golle Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Eyüpspor topa hakim olsa da skoru değiştiremedi.

Arda Turan, maçta 5 değişiklik hakkını da kullandı.

46'da Melih Kabasakal ve Halil Akbunar çıktı, Olivier Thill ile Pa Dibba girdi.

56'da Yonathen del Valle çıktı, Mustafa Pektemek oyuna alındı.

62'de Cenk Ahmet Kılıç'ı oyundan alan Arda Turan, yerine Murat Uçar'ı soktu.

83'te ise son hamlesini yaptı, Taşkın İlter'ı çıkartıp Alpaslan Öztürk'ü oyuna dahil etti.

Eyüpspor, Göztepe deplasmanında yüzde 73'le topla oynadı.

İstanbul ekibi, 518 başarılı pas yaptı. Ancak çekilen 11 şutun hiçbirisi kaleyi bulmadı.

39 orta açan Eyüpspor, 12 kez isabet buldu.