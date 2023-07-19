Arda Güler'in alacağı yıllık maaş belli oldu

Fenerbahçe'den La Liga ekibi Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonuslarla birlikte transfer olan 18 yaşındaki genç 10 numara Arda Güler'in Madrid ekibinde alacağı yıllık maaş, İspanyol basınında haber oldu.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Real Madrid'in yeni başlayan 2023-24 sezonu hazırlıklarında Milan'daki 3 senelik kiralık dönemi sonrası takıma katılan Brahim Diaz ve Fenerbahçe'den transfer Arda Güler, en dikkat çekici isimler oldular. Sürpriz bir imza ile takıma katıldığı belirtilen 18 yaşındaki yıldızın, istediği dakikaları alma arzusunu net bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.

Habere göre; Fenerbahçe'de yıllık 350 bin euro kazanan Arda Güler, Real Madrid'de bonuslar hariç 8 milyon euro kazanacak.

ABD basınına bir röportaj veren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise sistem değişikliğine gideceğini duyurdu. İtalyan çalıştırıcı, “Kadromuza 3-4 tane genç yıldız katıldı. Orta sahada opsiyonumuz arttı. Bu sezon sistemimi değiştirmek zorundayım” ifadelerini kullandı.