Arda Güler tarihe geçti

Fenerbahçe’de Mesut Özil’in ayrılığından sonra 10 numaralı formayı Arda Güler giyecek. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Güler’e 10 numaralı forması Ümraniyespor maçı öncesinde Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus’un katılımıyla takdim edildi.

"Zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz"

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genç oyuncuya 10 numaralı formanın başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus tarafından verildiği belirtilerek, "Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız, zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Ali Koç, Arda Güler'e daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Jesus da genç oyuncuyu tebrik etti.

Tarihe geçti

Arda Güler, Fenerbahçe tarihinin 17 yıl 5 ay 14 gün ile en genç '10' numarası oldu.