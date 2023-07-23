Arda Güler Real Madrid'de ilk maçına çıkıyor
Real Madrid'e 30 milyon euro karşılığında transfer olan Arda Güler ilk maçına ana kadroda çıkıyor.
Spor 23.07.2023, 19:58
Real Madrid, yıldız futbolcu Arda'yı Fenerbahçe'den bonuslar dahilinde toplam 30 milyon euro gibi bir bedelle transfer etti.
İspayol devi Real Madrid'in bu gece 05.00'te AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna başarılı futbolcu Arda Güler'de dahil edildi.
Dünya devi Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler, bu gece 05.00'te AC Milan ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.
Real Madrid, yıldız futbolcu Arda'yı Fenerbahçe'den bonuslar dahilinde toplam 30 milyon euro gibi bir bedelle kadrosuna kattı.
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