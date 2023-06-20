Arda Güler milli takımdaki ilk golünü attı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Arda Güler, "A Milli Takım formasıyla gol atan en genç oyuncu" unvanını kazandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler'i ağırladı.

Samsun'da oynanan karşılaşma, Ay-Yıldızlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin 80. dakikasında Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nı 2-0 öne geçiren gole imza attı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler, uzak köşeye jeneriklik bir plase çıkardı.

"90" diye tabir edilen bölgeye giden top ağlarla buluştu. Bu muhteşem golle Arda Güler tarihe geçti.

Genç yıldız, A Milli Futbol Takımı'yla ilk golünü atarken, 18 yaş 114 gün ile "Resmi maçlarda A Milli Takım formasıyla gol atan en genç oyuncu" unvanını kazandı.

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla toplam 35 maça çıkan Arda Güler 6 gol, 7 asistle takımına katkı sağlamıştı.