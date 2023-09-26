Arda Güler'e bir kötü haber daha

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olarak sayılan Real Madrid'e transfer olduktan sonra bir türlü sahalara çıkamayan Arda Güler bir kez daha sakatlandı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada genç yıldızın, sol rektus femoris kasından sakatlandığı belirtildi. Normal şartlarda 27 Eylül'de oynanacak Las Palmas maçında süre alması beklenen milli futbolcu, 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Menisküs sakatlığının ardından sahalara dönmek için sayan Arda Güler, büyük talihsizlik yaşadı. Yeniden sakatlanan futbolcunun Real Madrid formasını uzun bir süre daha giyemeyecek.

Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı. Milli futbolcunun 3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DÖNECEĞİ TARİH VERMİLMİŞTİ

Ancelotti kısa süre önce yaptığı açıklamada, Arda Güler'in 27 Eylül'deki Las Palmas maçında sahada olabileceğinin sinyalini vermişti. İtalyan hoca, "Arda Güler iyi ve hazır durumda. Biraz ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor. O çok büyük bir yetenek. Vinicius, Arda, Carvajal ve Mendy'nin kaç dakika oynayabileceğini değerlendirip karar vermem gerekiyor." demişti.