Arda Güler'den iyi haber

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon euroluk rekor bedelle transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarda ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Dizinden ameliyat olan milli futbolcunun, eylül ayı sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.

İspanyol basınında çıkan habere göre; Arda Güler tahmin edilenden çok daha hızlı iyileşiyor. Genç yıldızın 1 ay içerisinde tamamen hazır hala gelmesi bekleniyor.

LAS PALMAS MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

Eylül ayı sonunda sahalara döneceği düşünülen Arda Güler, Real Madrid'in iç sahada oynayacağı Las Palmas maçında süre alabilecek seviyede olacak.