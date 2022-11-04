Arda Güler Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Dinamo Kiev ile oynanan Avrupa Ligi maçında şık bir gole imza attı. Güler'in attığı golden sonra UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı 'starboy' ifadesini kullanarak oyuncuya övgüde bulundu.
Spor 04.11.2022, 09:19
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Dinamo Kiev karşısında takımını 1-0 öne geçirdi.
Güler, attığı şık golle futbolseverlerin takdirini kazandı. Genç futbolcu attığı golden sonra formasının içindeki 'Annecim seni çok seviyorum' yazılı tişörtü gösterdi.
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