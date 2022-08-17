Arda Güler 10'un hakkını veriyor

Fenerbahçe’nin, performansıyla parlayan 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-lacivertli formayla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu olan Arda Güler, Kasımpaşa maçında attığı 2 golle kariyerinde 5 Süper Lig golüne ulaştı ve bu sayıya en genç yaşta ulaşan oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı. Sarı-lacivertli takımın 17 yaşındaki yıldız futbolcusu, geçen sezonu 16 maçta 3 gol, 5 asistle tamamlamıştı. Arda, bu sezonun henüz 2. haftasında 2 gole ulaştı.

Jesus gelişimiyle ilgileniyor

Teknik direktör Jorge Jesus, Arda Güler’in gelişimiyle yakından ilgileniyor. Genç oyuncunun çıkması gereken basamaklar olduğunu belirten Portekizli teknik adam, 17 yaşındaki oyuncunun fiziksel olarak daha da güçlenmesi gerektiğini düşünüyor. Arda’nın gelişimi için hiçbir adımı atlamasını istemeyen Jesus ve yardımcıları genç oyuncunun gelişimiyle ilgili her detayı tartışıyor.

Ekip, gerek antrenmanlarda gerekse antrenman sonralarında genç futbolcuyla sürekli konuşarak uyarılarda bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçının ardından da Arda Güler ile kısa süreli bir toplantı yaptı, performansı nedeniyle genç oyuncuyu kutlarken, ayağında fazla top kullanma isteği konusunda da uyarılarda bulundu. Jorge Jesus, Arda Güler’i sonradan oyuna dahil etmeyi sürdürecek, genç oyuncunun alacağı süreyi de kademeli olarak artıracak. Arda Güler, bazı maçlarda da ilk 11’de sahaya çıkacak.

1300 dakika şartı var

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler’in sarı-lacivertli kulüple yaptığı sözleşmedeki maddeye göre genç futbolcunun bir sezonda en az 1300 dakika A Takım’da oynama zorunluluğu bulunuyor.

Devlerin takibinde

Avrupa’nın dev kulüplerinin scoutları Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in performansını yakından takip ediyor. 17 yaşındaki yeteneği Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain’in yanı sıra Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund, Hollanda’dan Ajax’ın yanı sıra İngiltere’den Arsenal, Liverpool, Manchester City gibi İngiliz kulüplerinin scoutları da yakından takip ediyor. 17 yaşında olduğu için FIFA’nın izin verdiği en uzun kontrat süresi olan 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan Arda Güler için Fenerbahçe 30 milyon euroluk serbest kalma maddesi belirledi.