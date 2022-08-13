Arao Willian Corinthians'tan ayrıldı
Brezilyalı futbolcu Willian, ölüm tehditleri gerekçesiyle formasını giydiği ülkesinin takımı Corinthians'tan ayrıldı.
Spor 13.08.2022, 15:27
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 34 yaşındaki oyuncu, "Bugün Corinthians'a veda ederken, bu gömleği tekrar giyme fırsatı verdiği için kulübe ve beni büyük ölçüde destekleyen taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ailemin ve benim sürekli uğradığımız tehditler nedeniyle, hem kendim hem kulüp için daha iyi olacağını düşünerek sözleşmeyi feshetme kararı aldım. Kulübe başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Brezilyalı sol kanat oyuncusu, İngiltere Premier Lig'de Chelsea ve Arsenal formaları da giymişti.
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