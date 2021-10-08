Ara transfer kaynağı Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'ndan

Şampiyonluk hedeflediği Süper Lig ve eski günlerine dönmek istediği Avrupa Ligi'nde yarışırken kadroyu zayıflatmayı kesinlikle istemeyen Galatasaray'da, alternatifli planlar hazırlanıyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Marcao gibi potansiyelli ama ilk 11 oyuncusu olan isimlere iyi teklifler gelmesi sonrası olası bir satış halinde neler yapılabileceği konusunda çeşitli görüşmeler gerçekleşti.