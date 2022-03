Antrenör Rus saldırılarında hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ediyor.

Rus kuvvetleri Ukrayna'da hava ve kara saldırılarına devam ederken Shakhtar Donetsk acı haberi paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan kulüp CEO'su Serhiy Palkin, bir genç takım antrenörünün Rus kurşunuyla öldüğünü söyledi.

İki gün önceki çatışmalarda da iki Ukraynalı futbolcu Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko yaşamını yitirmişti.

Serhiy Palkin ne dedi?

"Rus futbol kulüplerinin sahiplerine, yöneticilerine ve futbolcularına sesleniyorum. Rusya, Ukrayna'ya korkunç ve hain bir askeri saldırı gerçekleştirdi"

"Burası her birinizin içinde bulunduğu, akrabalarınızın, dostlarınızın olduğu ve her zaman sıcak bir şekilde karşılandığınız, hatta bazılarınızın doğduğu ülke. Bu ülke bugün her türlü silahlarla Rus ordusu tarafından yok ediliyor"

"Dün bir çalışan hayatını kaybetti. O, genç takımda çocukların koçuydu. Bir Rus kurşunuyla öldürüldü. Rusya! Ukraynalıları öldürüyorsunuz. Bu çılgınlığı durdurun!"

"Sessiz kalma, konuş! Aksi takdire çöküşün olur. Gelecek nesillerin hatırlayacağı, dünya tarihinden silinmesi mümkün olmayacak bir yenilgi olur. Her biriniz işlediğiniz suçlardan dolayı suçlu ve sorumlu olacaksınız."

Kaynak: NTVSPOR